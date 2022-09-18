الأنواء الجوية: أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من هذا اليوم

2022/09/18 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الأحد، توقعاتها لحالة الطقس في البلاد

للأيام الأربعة المقبلة، فيما أشارت

إلى تساقط أمطار وتصاعداً للغبار

وانخفاضاً في درجات الحرارة الأسبوع

الحالي.

وذكرت الهيئة في بي

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