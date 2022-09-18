بهدف السيطرة على الصحراء الكبرى الممتدة بين 3 محافظات.. عملية عسكرية مشتركة لملاحقة فلول داعش

2022/09/18 | 15:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى، اليوم الأحد، شروع قطعاتها وقطعات الجيش العراقي بعملية واسعة لفرض السيطرة على الصحراء الكبرى الممتدة بين 3 محافظات.

وذكر بيان للقيادة، أن “قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي شرّعت فجر اليوم الأحد متمثلة بأقسام الاستخبارات والعمليات واللواء 44 ضمن قطعات قيادة العمليات، بالاشتراك مع قطعات الجيش من اللواء 43 ومديرية الهندسة العسكرية وهندسة الميدان ومضادات الدروع والمدفعية للحشد، بعملية أمنية واسعة”.

واوضح أن “العملية تهدف الى بسط الأمن وفرض السيطرة على الصحراء الكبرى الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار، وملاحقة فلول عصابات داعش الإجرامية باتجاه الحدود السورية العراقية”.

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