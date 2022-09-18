بحوزته (٤٠) كغم من الكريستال .. الأمن الوطني يُطيح بتاجر مخدرات في ميسان

2022/09/18 | 15:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار عملياته النوعية المستمرة لمحاصرة تجار المخدرات ومروجيها، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني وبعد جمع المعلومات الإستخبارية واستحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في محافظة ميسان وبحوزته (٤٠) كغم من مادة الكريستال المخدرة.

هذا وقد تم تدوين أقوال المتهم وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل.

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