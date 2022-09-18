الأعرجي: مشاركة السفراء في زيارة الأربعينية رسالة اطمئنان للجميع

2022/09/18 | 15:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ، اليوم الاحد،ان مشاركة السفراء في زيارة الأربعينية رسالة اطمئنان للجميع.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،إن “الأعرجي استقبل اليوم السفيرة الأسترالية في بغداد،بولا […]

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