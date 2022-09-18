2022/09/18 | 15:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع كل من الرئيس القرغيزستاني صادر جباروف، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، الوضع على الحدود بين هاتين الدولتين.وجاء في بيان صدر عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوتين يدعو رئيسي قيرغيزستان وطاجيكستان لتسوية الأزمة بطرق سلمية المركز الخبري الوطني.

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