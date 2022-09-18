2022/09/18 | 16:00 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التربية: عدم وجود موازنة أثر على انجاز ملف طباعة المناهج حيدر البياتي / خبير تربوي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: iv42yH-0g-M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التربية: عدم وجود موازنة أثر على انجاز ملف طباعة المناهج حيدر البياتي / خبير تربوي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التربية: عدم وجود موازنة أثر على انجاز ملف طباعة المناهج حيدر البياتي / خبير تربوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).