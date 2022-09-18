بالفيديو.. حريق ’كبير’ يلتهم محطة كهرباء الإسحاقي بصلاح الدين

2022/09/18 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

افاد مراسلنا، اليوم الاحد، باندلاع حريق بمحطة كهرباء في صلاح الدين

وقال مراسل ( بغداد اليوم)، إن "حريقا في محطة كهرباء الاسحاقي وأنه تم استنفار كامل لكوادر الدفاع المدني لإطفاء الحريق".

ويظهر مقطع الفيديو أعمدة الدخان وهي تتصاعد من محطة كهرباء الاسحاقي في محافظة صلاح اليدن.

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