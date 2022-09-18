الغطاء ’انساني’ والغاية ’تجسس’.. الفتح يؤشر ’خطراً’ يهدد الأمن القومي العراقي

2022/09/18 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الأحد، عن وجود منظمات تعمل بغطاء انساني لتنفيذ عمليات تجسس لصالح دول خارجية.

وقال الموسوي لـ(بغداد اليوم)، إن "الكثير من المنظمات الخارجية والداخلية والتي لديها ارتباطات بدول اخرى استغلت الوضع الاقتصادي في العراق لتنفيذ عمليات تجسس لصالح تلك الدول عن طريق تقديم المساعدات الإنسانية والسلات الغذائية"، مؤكدا أن "العراقيين ليسو متسولين لكي يتم استغلالهم بهذه الطريقة".

واضاف ان "احدى هذه المنظمات تعمل في العراق، حيث إن رئيس هذه المنظمة يفتخر بنشر صوره في اسرائيل ولقائه بشخصيات إسرائيلية بينما هو يتجول في العاصمة بغداد دون اية مساءلة".

وتابع الموسوي أنه "يجب على الحكومة العراقية تفعيل الجهد الاستخباري وملاحقة جميع من يتسبب بتشكيل خطر على الأمن القومي العراقي والعمل لصالح دول خارجية".

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