"بالغوا قليلاً".. ياسر المسحل يوضح حقيقة تصريحاته عن لعب رونالدو في الدوري السعودي

2022/09/18 | 16:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن تصريحاته التي أدلى بها عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمّ تحريفها وتداولها بشكل خاطئ.

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