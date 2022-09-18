2022/09/18 | 16:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد 09/18/2022، عن تحقيق انتاج غير مسبوق في...

ظهرت المقالة الكهرباء تحقيق انتاج غير مسبوق بتوفير الطاقة: أكثر من 24 ألف ميغاواط أولاً على المسلة.

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