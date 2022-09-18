الأمانة العامة تتحدث عن خطة متكاملة للتحول الرقمي الشامل

2022/09/18 | 16:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تجهيز كافة المعدات والمستلزمات الخاصة بإنشاء السحابة الإلكترونية.

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