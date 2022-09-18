دراسة جديدة تربط بين شرب الشاي والوقاية من السكري

2022/09/18 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة علمية إلى أن شرب الكثير من الشاي، على الأقل أربعة أكواب يوميا، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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