2022/09/18 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: t_wZw-XIS4c
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسريبات تكشف قبول مقتدى الصدر ببعض نقاط مبادرة الحنانة | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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