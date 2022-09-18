2022/09/18 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t_wZw-XIS4c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسريبات تكشف قبول مقتدى الصدر ببعض نقاط مبادرة الحنانة | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تسريبات تكشف قبول مقتدى الصدر ببعض نقاط مبادرة الحنانة | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).