آرسنال يقهر برينتفورد بثلاثية نظيفة ويعتلي صدارة البريميرليج مؤقتاً

2022/09/18 | 16:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على مضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة مساء الأحد.وتواجه الفريقان ضمن الجولة الثامنة من عمر المسابقة.وأحرز ثلاثية آرسنال كل من ويليام صليبا في الدقيقة (17) وجابرييل جيسوس في الدقيقة (28) وفابيو فييرا في الدقيقة (49).وارتفع رصيد أرسنال بهذا الفوز إلى 18 نقطة، متقدما في الصدارة […]

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