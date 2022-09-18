2022/09/18 | 16:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يطلق مركز الدبلوماسي للسفارة الامريكية في مطار بغداد الدولي، صافرات الإنذار؛ كإجراء تجريبي، اليوم الأحد.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الامريكية في مطار بغداد الدولي سيطلق صافرات الانذار في الساعة (1630) لغرض الفحص التجريبي".وبين، أنه "يستغرق الفحص (15-30) دقيقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق صافرات الانذار داخل مركز أمريكي في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق صافرات الانذار داخل مركز أمريكي في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).