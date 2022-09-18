2022/09/18 | 16:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: يمثل اليوم الدولي للمساواة في الأجور، الذي يُحتفل في 18 أيلول/سبتمبر،...

ظهرت المقالة اليوم العالمي للمساواة في الأجر يلقي الضوء على الرواتب غير العادلة في العراق أولاً على المسلة.

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