2022/09/18 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية في العراق علاء القيسي، اليوم الاحد، مغادرة اكثر من مليون و600 الف زائر من جنسيات مختلفة العراق عبر المنافذ المختلفة.

وقال القيسي في حديث لـ (بغداد اليوم)،ان "عدد الزوار الذين دخلوا عبر المنافذ البرية والجوية العراقية في مختلف المحافظات لاداء زيارة الاربعين من مختلف الجنسيات بلغ اكثر من 3 ملايين و500 الف وفق الاحصائيات الرسمية والاعداد لاتزال في تزايد"، لافتا الى انه "لغاية 12 من مساء يوم امس دخل اكثر من 10 الاف زائر عبر مختلف المنافذ البرية والجوية".

واضاف القيسي،ان "اجمالي المغادرين من المنافذ البرية والجوية في العراق لغاية يوم امس بلغ اكثر من مليون و600 الاف والاعداد في تزايد"، مبينا انه "لغاية الساعة 12 من مساء يوم امس بلغ عدد من غادروا في كل المنافذ البرية والجوية اكثر من 192 الف زائر من جنسيات مختلفة".

واشار الى ان "المنافذ ستبقى مفتوحة لحين اكمال تفويج مغادرة ما تبقى من الزوار من مختلف الجنسيات عبر المسارات البرية والجوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بغداد اليوم" تنشر اخر احصائيات الامواج البشرية المغادرة الحدود) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بغداد اليوم" تنشر اخر احصائيات الامواج البشرية المغادرة الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).