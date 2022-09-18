قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد يعلن نجاح الخطة الأمنية لزيارة الأربعين

2022/09/18 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، علي الحمداني، اليوم الاحد، عن نجاح الخطة الأمنية لزيارة الأربعين.

وقال الحمداني خلال مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم) إن "الخطة الأمنية والخدمية التي أعدت لهذا العام تزامنا مع الخطط والإجراءات الأمنية لقيادة الفرات الأوسط كانت متميزة بشكل كبير حيث ضاهت الأعداد المليونية للزائرين التي دخلت كربلاء المقدسة"، مبينا أن "عدد الزائرين لهذا العام بلغ أكثر من 22 مليون زائر".

وقدم الحمداني: "الشكر لرئيس الهيئة ورئيس الأركان ولجميع المديريات والمعاونيات والقادة وأمراء الألوية ومديرية الإعلام لوجودهم جنبا إلى جنب مع قيادة العمليات وتقديم الخدمات للزائرين"، مشيرا إلى "مشاركة 25 ألف مقاتل ومتطوع بالحشد الشعبي مع مشاركة 736 عجلة قتالية للحشد في تأمين الزيارة".

وبين أن "معاونية الميرة وفرت مئات العجلات الخدمية التي شاركت بنقل المواد اللوجستية والزائرين في أربع محافظات وفي المنافذ البرية الحدودية"، منوها إلى "نصب معاونية الطبابة 9 مستشفيات متكاملة مع نشر 85 مفرزة طبية في كربلاء المقدسة لخدمة الزائرين"، معززا حديثه "بالجهد الكبير الذي قدمته مديرية الهندسة العسكرية للحشد خلال المهام الموكلة لها ضمن خطة زيارة الأربعين”.

وأوضح أن "35 ملاكا طبيا من طبيب وطبيبة تابعين لدائرة صحة الموصل شاركت مع 35 ملاكا طبيا من طبيب وطبيبة لمعاونية طبابة الحشد في الموصل".

ولفت الحمداني إلى أنه "تم نشر 350 رجل دين مبلغ للتوجيه العقائدي على جميع المحاور منهم 125 مبلغا يجيد اللغات الأربع، مع انتشار قوات مديرية الأمن في كربلاء والنجف وبعجلات تخصصية لحفظ أمن الزائرين".

وأشار الى أن "استخبارات الحشد نصبت 378 قطعة فنية من كامرات حرارية ونواظير طيران مسير مختلف وأجهزة تشويش لمعاونية استخبارات الحشد، مع 273 طلعة جوية مختلفة للطيران المسير"، مضيفا أن "مديرية المتفجرات نشرت 20 مفرزة لمديرية المتفجرات و5 مفارز لـk9 ونشر 14 مقرا جوالا في كربلاء".

وأما عن جهود المديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد أشار إلى أنها "نشرت 14 مقرا جوالا وقدمت خدمة الإنترنت والاتصال الدولي والمحلي المجاني في منطقة الفرات الأوسط والكاظمية وسامراء والمنافذ( المنذرية والشلامجة ورباطية) تم من خلالها إجراء ٢٣٥٨٩٤ مكالمة دولية وداخلية وصلت لقرابة نصف مليون مستخدم للإنترنت".

وعن جهود الخدمية قال الحمداني إن "معاونية الميرة وفرت الوقود لكل العجلات في الساحات لتأمين إدامة حركة نقل الزوار وأكثر من 100 شاحنة لنقل الماء لدعم المواكب الخدمية بكربلاء والنجف وبابل وتوفير أكثر من 110 شاحنات كبيرة لنقل الثلج لدعم المواكب".

وأثنى الحمداني على "جهود مديرية الإعلام العامة التي وفرت ٣ عجلات للبث المباشر و٢ شاشة كبيرة، وساعات بث متواصل للقنوات العراقية والأجنبية مع نشر ٢٥ مفرزة إعلامية وفنية في مختلف محاور العمليات وطرق الزائرين وتوزيع مئات آلاف المطبوعات الإرشادية، بتنسيق عال مع اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية وهيئة الإعلام والاتصالات".

وأكد أنه "لا يمكن أن ننسى الدور الكبير والمميز لمديرية العلاقات للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسهيل دخول الزائرين من جميع المنافذ"، مثنيا على".



جميع القطعات المشاركة وعلي جهود العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية والمواكب الخدمية وكل من أسهم ودعم الخطتين الأمنية والخدمية في هذه الزيارة المليونية وخدمة الزائرين".

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