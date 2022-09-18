تشكيل لجنة تنسيق عليا لمتابعة ملف مافيات تهريب النفط لكردستان

2022/09/18 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت مصدر مطلع، الاحد، عن صدور اوامر عليا بتشكيل لجنة تنسيق موحدة لمتابعة ملف تهريب المنتوجات النفطية في ديالى.وقال المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم)،ان" الاشهر الماضية كشفت عن حجم تهريب المنتوجات النفطية من ديالى وبغداد وبقية المحافظات صوب اقليم كردستان من خلال استغلال عدة طرق برية وخاصة الزراعية في تسيير الصهاريج"، مؤكدا "بان تم ضبط من 7-10 مواقع تشكل اشبه بمستودعات لتجميع الوقود قبل نقلها".واضاف،ان" فرق الاسعار ووجود ازمة متفاقمة شبه دائمة للوقود في كل مدن اقليم كردستان ساهم في ازدهار تجارة التهريب التي تدر مليارات الدنانير في جيوب مافيات وشبكات متنفذة مؤكدا بان اوامر امنية عليا صدرت بتشكيل لجنة تنسيق مؤحدة من اجل متابعة ومكافحة مافيات التهريب في ديالى بشكل مباشر".واشار الى ان" توجيهات مشددة صدرت بمتابعة الطرق النسيمية بين ديالى وكردستان وتدقيق الصهاريج التي تنقل المنتوجات النفطية بالاضافة الى رصد ملف المستودعات السرية التي ينقل اليها الوقود المهرب خاصة في الارياف بعد اكتشاف اثنين منها قرب ناحية ابي صيدا قبل 3 ايام".

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