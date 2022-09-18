تحالف من اجل الشعب: ملتزمون بالعمل لحلحلة الازمة السياسية الراهنة

2022/09/18 | 17:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن نواب واعضاء” تحالف من اجل الشعب “، اليوم الاحد،عن التزامهم بالعمل لحلحلة الازمة السياسية الراهنة والمضي باقرار التشريعات المهمة في مجلس النواب .وقال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار […]

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