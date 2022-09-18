2022/09/18 | 17:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني دانت وزارة خارجية أذربيجان، تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وأكدت أن تلك التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولها أهداف سياسية، وتزيد من التوترات في المنطقة.وأعربت الوزارة، في بيان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أذربيجان تتهم بيلوسي بتأجيج الصراع بينها وبين أرمينيا لأغراض سياسية المركز الخبري الوطني.

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