"لا نستطيع التنفس".. ماذا حدث في الحافلة المدرسية هذه؟

2022/09/18 | 17:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا ما شاهدته أوبين سكانكي أمس خلال توقفها قرب منزلها في شمال غرب البلاد وعلى مقربة من "دير سبرينغز"، شرق جونز، الخميس.

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