في سابقة لم تحصل من قبل.. الكهرباء تسجل إنتاج غير مسبوق بانتاج الطاقة الكهربائية

2022/09/18 | 17:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، تسجيل انتاج غير مسبوق بإنتاج الطاقة الكهربائية فاق الـ24 ألف ميكا واط.

وقالت الوزارة في بيان، إن “ملاكاتها حققت إنتاجاً غير مسبوق لمنظومة الطاقة الكهربائية وصل الى (24047) ميكا واط، وهو أعلى حمل انتاج تصل اليه المنظومة منذ تأسيسها، وأن هنالك استقراراً عالياً وملحوظاً لتجهيز المواطنين بالكهرباء”.

وأشارت الوزارة إلى أن “ذلك تحقق برغم تحدياتٍ أمنيةٍ واقتصاديةٍ ومالية، وانحسار وارتفاع اطلاقات غاز وطني ومورد، وبرغم جائحة كورونا”.

وأكدت الوزارة أنه “من المؤمل في (الأيام القريبة المقبلة) تحقيق زيادة اعلى بالإنتاج عبر إدخال عدد من المحطات والوحدات الإنتاجية لتكون أكثر من 1000 ميكا واط جديدة أخرى، من خلال اضافة محطة صلاح الدين الحرارية، والرميلة المركبة، وميسان المركبة، وشط البصرة”.

كما أشارت الى، “المضي بخططها لإدخال الدورات المركبة، ومنظومات التبريد، بجميع المحطات الغازية، اضافة للمضي بمشاريع محطات الطاقة الشمسية، وتدوير النفايات، ومشاريع الربط الكهربائي والتي ستحقق وثوقية عالية واستقرارية كبيرة للشبكة الكهربائية”.

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