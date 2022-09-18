بسبب مشاكل الطرق.. مصرع وإصابة 4 عناصر من سرايا السلام بحادث سير على طريق بغداد – سامراء

2022/09/18 | 17:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم الأحد، بمصرع وإصابة 4 عناصر من سرايا السلام بحادث سير على طريق بغداد – سامراء.

وأضاف المصدر، إن “عنصرين من سرايا السلام توفيا وأصيب اثنين آخرين بحادث سير على طريق سامراء – بغداد”، مبينا أن “الضحايا والمصابين من سكان قضاء الحسينية شمالي بغداد وكانوا في طريقهم للالتحاق بواجباتهم الأمنية”.

وأكد، أنه” تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقّي العلاجات اللازمة ونقل جثث الضحايا الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث”.

وتشهد محافظات عدّة تصاعدا بحوادث السير، بسبب مشاكل الطرق أو إهمال قواعد السلامة المرورية.

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