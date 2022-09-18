مدرب توتنهام يقترح وضع بطل الـ«هاتريك» على الدكة

2022/09/18 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب توتنهام وضع نجمه الكوري الجنوبي سون على الدكة مستقبلاً كي ينزل ويسجل «هاتريك» كما فعل أمام ليستر سيتي السبت.وقال كونتي: «أنا فعلاً سعيد باللاعب سون هذا اليوم، تعرفون رأيي فيه.



قلت له: إن كنت ستسجل 3 أهداف في 30 دقيقة ربما سنجرب وضعك على الدكة مجدداً.



أعتقد أن من المهم إدراك أن خوض الكثير من المباريات يسبب إرهاقاً نفسياً وليس جسدياً فقط ولا يستطيع لاعب الكرة تقديم نفس الأداء في كل مباراة.



أنا كنت لاعباً وأعرف أن كل لاعب يريد خوض المواجهات الكبيرة في الدوري وأوروبا إلا أن اللاعبين بدأوا يدركون أهمية المناوبة.



وجود سون على الدكة يعني قدرتي على قلب المباراة متى ما أريد وأيضاً في الدفاع منحنا بسوما بعد مشاركته الكثير من القوة والطاقة وأعتقد أن هذا هو المسار الصحيح بالنسبة لنا».ويعود توتنهام للدوري بديربي شمال لندن في أكتوبر/ تشرين الأول بعد انتهاء فترة التوقف الدولية وعلق كونتي: «ستكون هناك 12 مباراة على التوالي بعد الفترة الدولية وجميع اللاعبين سيحصلون على دقائق مشاركة، على الجميع فهم هذا.



أحياناً وجودك في الدكة ومشاركتك الفاعلة أهم من وضع اسمك أساسياً في التشكيلة، أنا محظوظ لأن لدي مجموعة جيدة من اللاعبين بشخصيات مميزة.



علينا أن نفكر بطريقة مختلفة إن كنا نريد نقل أدائنا للمستوى الأعلى».



تابع سون زملاءه هاري كين وإيريك داير ورودريجو بينتاكور وهم يسجلون الأهداف من الدكة في الـ47 دقيقة الأولى من المباراة واعترف بشعوره بالغضب وقال: «كان أداء الفريق مميزاً جداً وكان أدائي مميزاً لكنني شعرت بغضب، كان بمقدوري تقديم أداء أفضل.



كنت مخيباً للآمال من أدائي.



إنهاء الهجمات من قبلي هذا الموسم كان ضعيفاً.



كنت أعلم أنني سأسجل الأهداف في نهاية المطاف ولم أكن قلقاً، أشعر بالسعادة فعلاً للدعم الذي أحصل عليه من زملائي والمشجعين حتى عندما أخيب آمالهم».

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