2022/09/18 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الكرملين، الأحد: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمتين هاتفيتين مع رئيسي قرغيزستان وطاجيكستان في أعقاب اشتباكات على الحدود بين البلدين.وأضاف الكرملين: «حث فلاديمير بوتين الجانبين على منع المزيد من التصعيد واتخاذ إجراءات لحل الموقف بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية حصراً وفي أقرب وقت ممكن، وأكد استعداد روسيا لتقديم المساعدة اللازمة لضمان الاستقرار في المنطقة الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يحث قرغيزستان وطاجيكستان على وقف التصعيد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يحث قرغيزستان وطاجيكستان على وقف التصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).