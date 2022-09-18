تحالف سياسي يتعهد باتخاذ قرارات فاعلة خلال جلسات البرلمان المقبلة

2022/09/18 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن نواب واعضاء” تحالف من اجل الشعب “، عن التزامهم بالعمل لحلحلة الازمة السياسية الراهنة والمضي باقرار التشريعات المهمة في مجلس النواب .

وقال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد ، في مؤتمر صحفي اليوم الاحد ، ان ” تحالف من أجل الشعب اجتمع اليوم في العاصمة بغداد وخلال الأيام المقبلة ستكون لنا عدة اجتماعات أخرى كتحالف سياسي وبعض القرارت التي تخص اوضاع العراق”.

واضاف ، ان ” تحالف من أجل الشعب يؤيد اية تظاهرة شعبية سواء كانت في بغداد اَو المحافظات او إقليم كردستان ونؤيد أيضا تظاهرات 1 تشرين المقبل “.

بدوره اكد الامين العام لحركة امتداد النائب علاء الركابي ، ان ” التحالف سيعقد خلال الأيام القادمة جملة من الاجتماعات في محافظات مختلفة، ونحن نؤمن بمبدأ المواطنة وجماهيرنا الثورية “.

واضاف ، ان ” الاجتماع ناقش القرارات التي سنعمل عليها في الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب “، مبينا ” بالرغم من الازمات السياسية فان التحالف باق وخلال الايام القادمة سيكون فاعلا بحل الازمات السياسية وما يمر

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