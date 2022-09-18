مقتل وإصابة عدد من المسلحين والجنود الأتراك باشتباكات عند الحدود السورية

2022/09/18 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع التركية، إن مسلحين شنوا هجوما بقاذفة صواريخ على موقع عسكري تركي قرب الحدود السورية، الأحد، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، إن “القوات التركية ردت بعد تعرض موقع في سروج بإقليم شانلي أورفا لهجوم”.

ولم تحدد الوزارة، هوية المسلحين المهاجمين.

وأضافت أنه “تم تحديد أهداف في المنطقة وإطلاق النار عليها على الفور، وتحييد 12 إرهابيا بحسب للمعلومات الأولية”.



وعادة ما يعني مصطلح التحييد أنه تم قتلهم”، فيما أكدت أن “العمليات مستمرة في المنطقة”.

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