هل القتل باسم الدين

2022/09/18 | 17:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعى العالم الحديث طوال القرن العشرين إلى وضع الدين في مرتبة شؤون الفرد الخاصة، لكننا نشهد منذ بضعة عقود، عودة قوية لأشكال تديّن مختلفة، ومن بينها تفاخرية تتحدى الفضاء العام المحيط بها.

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