2022/09/18 | 17:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد 09/18/2022، تفاصيل المرحلة الثالثة من...

ظهرت المقالة الأمانة العامة تتحدث عن تفاصيل المرحلة الثالثة من مشروع الحوكمة الالكترونية أولاً على المسلة.

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