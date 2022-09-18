تحالف من أجل الشعب يكشف عن نتائج اجتماعه وموقفه من التظاهرات

2022/09/18 | 17:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - وسام الملاكشف رئيس تحالف من أجل الشعب، شاسوار عبد الواحد، اليوم الأحد، عن نتائج اجتماع تحالفه اليوم وموقفه من التظاهرات.وقال عبد الواحد، في مؤتمر صحفي عقده في بغداد وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التحالف اجتمع اليوم في بغداد وخلال الأيام المقبلة ستكون لنا عدة اجتماعات أخرى لاتخاذ بعض القرارت التي تخص العراق"، مبيناً أن "تحالفه يؤيد أي تظاهرة شعبية سواء كانت في بغداد أو المحافظات او إقليم كردستان، كما يؤيد تظاهرات 1 تشرين الأول المقبلة".من جهته قال الامين العام لكتلة امتداد النيابية علاء الركابي، إن "الاجتماعات ستكون في الأيام القادمة في محافظات مختلفة، وكلنا نؤمن بمبدأ المواطنة"، مبينا أنه "تمت خلال الاجتماع مناقشة القرارات في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب". وأضاف، أنه "على الرغم من الازمات السياسية فإن تحالفنا باق وخلال الايام القادمة سيكون فاعلا بحل الازمات السياسية وما تمر بها البلاد".

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