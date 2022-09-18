تربية البصرة: لا صحة لإستئناف امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية ليوم غدٍ الإثنين

2022/09/18 | 17:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه مهم جداً

لا صحة لما تناقلته بعض الصفحات المزيفة بأن استئناف امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية في محافظة البصرة سيكون يوم غد الأثنين 19/9/2022، ونؤكد بأن المديرية لم تحدد موعد استئناف الامتحات حتى الآن، وسيصدر بذلك إعلان في وقت لاحق، راجين الالتفات إلى ماينشر على صفحة المديرية الرسمية للتأكد من صحة أي إعمام أو تنويه..



مع التقدير .

المديرية العامة لتربية البصرة

قسم الامتحانات

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