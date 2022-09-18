تحالف من أجل الشعب: نؤيد أي تظاهرة شعبية.. وهذا موقفنا من تظاهرات تشرين الأول المقبلة

2022/09/18 | 17:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس تحالف “من أجل الشعب”، شاسوار عبد الواحد، اليوم الأحد، نتائج اجتماع تحالفه اليوم وموقفه من التظاهرات.

وقال عبد الواحد، في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن “التحالف اجتمع اليوم في بغداد وخلال الأيام المقبلة ستكون لنا اجتماعات أخرى، لاتخاذ بعض القرارت التي تخص العراق”، مبيناً أن “تحالفه يؤيد أي تظاهرة شعبية سواء كانت في بغداد أو المحافظات أو إقليم كردستان، كما يؤيد تظاهرات 1 تشرين الأول المقبلة”.

ومن جهته قال الأمين العام لكتلة امتداد النيابية علاء الركابي، إن “الاجتماعات ستكون في الأيام المقبلة في محافظات مختلفة، وكلنا نؤمن بمبدأ المواطنة”، مبينا أنه “تمت خلال الاجتماع مناقشة القرارات في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب”.

وأضاف، أنه “على الرغم من الازمات السياسية فإن تحالفنا باق وخلال الايام المقبلة سيكون فاعلا بحل الازمات السياسية وما تمر بها البلاد”.

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