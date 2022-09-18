القبض على شخصين بحوزتهما أسلحة في ديالى

2022/09/18 | 18:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء تأمين عودة زوار أربعينية الإمام الحسين ( ع ) الى مناطقهم.

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