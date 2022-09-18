2022/09/18 | 18:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الاحد، اطلاق تجهيز الحصة السادسة من مادة الطحين للعام الحالي 2022 واعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق العشرون من ايلول الجاري .وذكر بيان الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التجارة يعلن إطلاق تجهيز الحصة السادسة من الطحين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يعلن إطلاق تجهيز الحصة السادسة من الطحين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يعلن إطلاق تجهيز الحصة السادسة من الطحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).