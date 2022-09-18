تربية البصرة تنفي تحدد موعد استئناف امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية

2022/09/18 | 18:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدرت مديرية التربية في محافظة البصرة، الأحد.نفياً بشأن تحديد موعد استئناف امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، “لاصحة لما تناقلته بعض […]

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