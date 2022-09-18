2022/09/18 | 18:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع فيديو أظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لدى انتظاره نظيره رئيس قرغيزستان، صادر جاباروف، الخميس، جدلا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية.

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