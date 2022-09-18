الديمقراطي يكشف عن شروطه للموافقة على تعدد الدوائر الانتخابية بكردستان

2022/09/18 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني, جعفر إيمينكي، اليوم الاحد، أن مقترحات جدية وضعت بين يدي حزبه للموافقة على تعدد الدوائر الانتخابية، العقبة الرئيسية التي تقف في طريق إجراء الانتخابات التشريعية بإقليم كردستان.

وقال إيمينكي في مؤتمر صحفي تعليقا على تمديد برلمان الإقليم لفترته التشريعية، وتابعته (بغداد اليوم) إنه "كان من المهم ألاّ تمدد هذه الدورة وتصبح نقطة انطلاق أحسن لإدارة الحكم في الإقليم، لكن هذا ما لم يحصل للأسف".

وأضاف أن "الجهود متواصلة كي يمدد البرلمان عمره لفترة معينة من أجل تعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية"، مبينا أن "اجتماعا عقد أمس في رئاسة إقليم كردستان للغرض ذاته، ومشكلة دوائر الانتخابية القائمة بين الديمقراطي والاتحاد والأطراف الأخرى في طريقها للحل".

وتابع أن "هناك مقترحات جدية وحقيقية وضعت بين يدي الديمقراطي الكردستاني لإقناعه بالدوائر المتعددة، فيما لايزال الخلاف قائما والموضع لم يحسم، لكن الحوارات مستمرة وهناك تفاهمات أيضا".

وأشار إيمينكي إلى "عدم تقديم أي جهة سياسية لصيغة معينة للدوائر المتعددة، إلاّ أن الفريق الأممي العامل على هذا الملف في رئاسة الإقليم قدموا توضحيات جيدة لممثلي الجهات السياسية".

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