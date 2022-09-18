البرلمان يطالب الادعاء العام بالتحري عن تسريبات

2022/09/18 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب محمد البياتي، اليوم الاحد، الادعاء العام مطالب بالتحري عن التسريبات الصوتية التي نشرت مؤخرا وتتعلق باحداث في ديالى.

وقال البياتي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "التسريبات الاخيرة التي نشرت في منصات كثيرة وتتحدث عن بعض الاحداث في ديالى مثيرة للقلق لدى الراي العام حالها حال التسريبات الاخرى"، مؤكدا أن "الادعاء العام مطالب بالتحري للتاكد من مدى صحتها وعندئذ لكل حادث حديث".

وأضاف، أن "التحري عن مدى صحة تلك التسريبات مهمة للغاية ويجب نشر النتائج ليكون الرأي العام العراقي على دراية بمجريات مايحدث".

وفي الايام الاخيرة نشرت تسريبات مثيرة للجدل تتعلق بخروقات لقوات مرتبطة بحشد الدفاع تنتشر في ديالى مما اثار جدلا واسعا ومطالبة شعبية بالتحقيق بها لمعرفة مدى صحتها.

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