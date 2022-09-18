قبل حلول الكارثة.. الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع داخل صهريج محمل بوقود في بابل

2022/09/18 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بابل

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، تمكن فرقها من إخماد حريق اندلع داخل صهريج محمل بوقود في بابل.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق كبير اندلع داخل صهريج محمل بـوقود النفط الأسود بعد انقلابه في قضاء المحاويل على الطريق الدولي السريع في محافظة بابل"، موضحا ان " سبب الحادث كان نتيجة انقلاب الصهريج لقلة انتباه السائق".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطرها على المركبات السالكة للطريق السريع وأنهت أعمال الإخماد والتبريد وعهدت إلى غسل الشارع من المنتوج النفطية لمنع وقوع المزيد من الحوادث واتمت عملها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

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