القبض على قيادي بارز بـ

2022/09/19 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – كركوكأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على قيادي في تنظيم داعش بعملية أمنية بمحافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك، ألقت القبض على أحد العناصر المنتمية لعصابات داعش الإرهابية في مركز مدينة كركوك"، مبينة أن "الإرهابي كان يزود العصابات الإرهابية بمعلومات حول تواجد وأماكن وتحركات الأجهزة الأمنية بالمحافظة بالإضافة الى قيامه بتوزيع ما تسمى الكفالات على أسر عناصر داعش".

وأضافت، أن "العملية جرت بالتنسيق مع فوج المغاوير ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة"، لافتة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الإرهابي وفق احكام المادة 4 إرهاب".

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