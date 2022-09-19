2022/09/19 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن اللاعب مهند جعاز، المحترف مع فريق هامربي السويدي سيغيب عن المشاركة في بطولة الأردن التي ستنطلق في الثالث والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة منتخبات الأردن، العراق، سوريا، سلطنة عُمان، وذلك بعد تعرضه إلى تمزق عضلي في مباراة فريقه ضد هاكن في الدوري السويدي.يذكر أن اللاعب مهند جعاز، كان قد حجز مكاناً أساسياً في تشكيلة المنتخب العراقي الأول في تصفيات كأس العالم الأخيرة، قبل أن يتعرض إلى الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الأخرى، وهو من اللاعبين المميزين في خط دفاع المنتخب العراقي، وبالتالي فإن غيابه سيكون مؤثراً بالنسبة للمنتخب، لاسيما بعد ابتعاد اللاعبين علي عدنان وضرغام إسماعيل عن تشكيلة المنتخب، وهما يلعبان في ذات المركز الذي يشغله جعاز.من جانب آخر يلتقي المنتخب العراقي الأول لكرة القدم مساء الاثنين مع فريق الشرطة، بطل الدوري العراقي في الموسم الماضي، في مباراة تجريبية مغلقة ستقام على ملعب «المدينة الدولي» في العاصمة بغداد.يغيب عن فريق الشرطة هدافه وهداف الدوري العراقي في الموسم الماضي المحترف السوري محمود المواس كما أعلن ذلك المكتب الإعلامي لنادي الشرطة الرياضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإصابة تبعد مهند جعاز عن المنتخب العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإصابة تبعد مهند جعاز عن المنتخب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).