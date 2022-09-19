بكين تحتج على إعلان بايدن الدفاع عن تايوان ضد أي غزو صيني

2022/09/19 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إنها قدمت احتجاجاً للولايات المتحدة بعدما قال الرئيس جو بايدن إن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان في حال تعرضت لغزو صيني.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في إفادة إعلامية دورية إن الصين تحتفظ بحق اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية رداً على الأنشطة التي تقسم الأمة وتفصم عراها.وأضافت «سنبذل قصارى جهدنا في سبيل إعادة التوحيد سلمياً.



وفي الوقت نفسه لن نتسامح مع أي أنشطة تستهدف الانفصال».كما حثت الولايات المتحدة على التعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان «بحرص وبصورة لائقة»، وعلى ألا ترسل «إشارات خاطئة» لقوى الاستقلال في تايوان، محذرة الولايات المتحدة من إلحاق ضرر شديد بالعلاقات الأمريكية الصينية وبالسلام في مضيق تايوان.وقالت ماو «هناك صين واحدة في العالم، وتايوان جزء من الصين وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين».

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