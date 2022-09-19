المستشار ألماني يتوجه إلى السعودية.. وخاشقجي

2022/09/19 | 13:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة الألمانية، الاثنين، إن المستشار أولاف شولتس سيزور السعودية، السبت المقبل، في بداية جولة تستغرق يومين في منطقة الخليج.

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