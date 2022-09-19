لحظات عصيبة.. انقاذ شخصين سقطت مركبتهم داخل نهر في كربلاء (فيديو)

2022/09/19 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

افاد مراسلنا، اليوم الاثنين، بإنقاذ شخصين سقطا وسيارتهما في نهر الحسينية بمحافظة كربلاء.

ويبين الفيديو الذي حصلت عليه (بغداد اليوم) محاولة الإنقاذ التي قام بها بعض الأشخاص المتواجدين بالقرب من مكان الحادثة، حيث تمت عملية انقاذهم بنجاح.

ويوضح الفيديو أن سقوط السيارة في النهر جاء نتيجة السرعة القصوى التي كانا يقودان بها.

وقال مدير إعلام المديرية زياد القيسي في تصريحات سابقة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "حصيلة الحوادث المرورية منذ بداية العام الحالي وإلى الرابع من الشهر الماضي (آب) بلغت 4800 حادث".

وأضاف القيسي، أن "الحوادث توزعت بين انقلاب وتصادم"، لافتاً إلى أن "معظم الحوادث تكون على الطرق السريعة بسبب السرعة الفائقة في القيادة".

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