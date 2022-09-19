تكريم وفد العراق المشارك بمؤتمر منظمة العمل العربية

2022/09/19 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كرم مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، اليوم الاثنين، وفد العراق برئاسة وكيل وزير العمل، علاء عبود السكيني بمناسبة مرور (55) عاما على تأسيس المنظمة .وذكر بيان لوزارة العمل تلقته (بغداد اليوم)، أنه "جرى خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي عقدت بتاريخ 18/ 9/ 2022 تكريم (29) من رواد العمل العربي ممثلين عن بعض الدول الاعضاء في المنظمة واطراف الانتاج الثلاثة (الحكومات،العمال،اتحاد الصناعات) من ضمنهم العراق ".وتابع، أنه "جاء ذلك التكريم تقديرا لدورهم البارز ولجهودهم المخلصة في دعم مسيرة العمل وخدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي" .

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