2022/09/19 | 14:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wrdFtsM2H2k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك .. مدرس فنان يمارس هوايته المفضلة في صنع المجسمات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك .. مدرس فنان يمارس هوايته المفضلة في صنع المجسمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).