التدخل الخارجي في شأن النفط العراقي

2022/09/19 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

​ ان السلطة في الإقليم ومنذ عام 2003

تؤسس لإنشاء دولة مستقلة لها، وهذا شان

خاص بهم وحق تقرير المصير شيء مشروع،

لكن ما هو غير صحيح ان يكون ذلك على حساب

أبناء الوسط والجنوب، أي ان

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