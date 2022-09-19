القبض على قيادي بارز بـ

2022/09/19 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الاثنين، القبض على قيادي في تنظيم داعش

بعملية أمنية بمحافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "مفارز مديرية استخبارات

وأمن كركوك، ألقت القبض على

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