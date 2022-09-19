ضبط ٧ شاحنات مخالفة للضوابط عند مدخل نينوى



ضبط ٧ شاحنات مخالفة للضوابط عند مدخل نينوى
2022/09/19 | 14:09 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضبط ٧ شاحنات مخالفة للضوابط عند مدخل نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/19 | 14:09.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط ٧ شاحنات مخالفة للضوابط عند مدخل نينوى) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط ٧ شاحنات مخالفة للضوابط عند مدخل نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).



واصل القراءة على المورد نيوز


Sponsored Links